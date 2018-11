L'enciclopedia di Super Mario arriva nei negozi

Sarà disponibile da domani l’enciclopedia ufficiale di Super Mario Bros. , la celebre icona creata da Nintendo più di trent'anni fa. Magazzini Salani infatti ha confermato l'esordio di Super Mario Bros. Enciclopedia in Italia per raccontare, attraverso centinaia di materiali tratti dai diciassette videogiochi della serie, la storia del personaggio che fu ispirato da un italoamericano sin dagli esordi nel videogioco Super Mario Bros. per la storica console Nintendo Entertainment System .

Il libro include 256 pagine a colori con illustrazioni, interviste e curiosità sul mondo di Mario e tutti i personaggi più famosi del suo universo, come il fratello Luigi, l'amata principessa Peach, l'acerrimo nemico Bowser e l'amico Yoshi.



Il volume include anche un'interessantissima intervista al produttore Takashi Tezuka, che narra alcuni retroscena sulla genesi di Mario e la sua evoluzione nel corso degli anni, ma non mancano guide per recuperare monete, stelle e altri collezionabili, nonché approfondimenti su nemici, oggetti e i mondi più iconici visti in trent'anni di avventure per l'idraulico più famoso del mondo dei videogiochi.