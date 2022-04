Kingdom Hearts festeggia il 20esimo anniversario con un nuovo capitolo

In occasione dell'evento di celebrazione dei vent'anni della serie, infatti, la software house nipponica ha presentato ufficialmente il quarto capitolo del franchise, opportunatamente intitolato Kingdom Hearts IV , attualmente in sviluppo e in arrivo prossimamente.

Se in un primo momento era sembrato che il team di sviluppo si concentrasse esclusivamente sull'annuncio di produzioni minori, come il capitolo per dispositivi mobile

Kingdom Hearts Missing Link

Sora

Heartless

Quadratum

, Square-Enix ha colpito tutti presentando ufficialmente il seguito canonico della saga e mettendo il protagonistadi fronte a una nuova, gigantesca minaccia: uno spietatoche ha invato il nuovo mondo di

Dopo aver confermato la presenza di

Pippo

Paperino

abbandonare definitivamente il filone di Xehanort

The Lost Master Arc

Strelitzia

Kingdom Hearts Union χ

, immancabili in ogni episodio di Kingdom Hearts che si rispetti, il primo video presentato da Square-Enix ha fornito alcuni interessanti dettagli sulla storia di questo episodio, che sembra volerper concentrarsi totalmente su un ciclo narrativo tutto nuovo, apparentemente noto come "". Ciò permetterà agli sviluppatori di espandere la trama e di creare nuovi intrecci con personaggi già esistenti come, già vista nello spin-off

Al di là del trailer di presentazione e degli scampoli di gameplay che si sono visti tra una sequenza animata e l'altra, sono ben poche le informazioni svelate dalla casa nipponica: si parla di un possibile utilizzo di

Unreal Engine 5

in esclusiva per le piattaforme di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X/S

per il nuovo episodio della serie, così come di uno sviluppo

Allo stato attuale, però, non ci sono conferme ufficiale da parte degli sviluppatori, che indicano chiaramente come la "magia sia in fase di creazione" lasciando intendere che per mettere le mani sul gioco toccherà attendere molto, molto tempo.