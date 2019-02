Kingdom Hearts 3: consigli per completare l'avventura di Sora, Pippo e Paperino

21 febbraio 2019 10:25 Kingdom Hearts 3: consigli per completare lʼavventura di Sora, Pippo e Paperino Ecco alcune dritte per affrontare al meglio l’ultimo capitolo della saga di Disney e Square Enix per PS4 e Xbox One

Con Kingdom Hearts 3, la saga di giochi di ruolo di Squadre Enix e Disney è arrivata al suo capitolo conclusivo, che ha riscosso un’ottima accoglienza sia in termini di critica che di pubblico.



Abbiamo raccolto per voi alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili per cominciare la vostra avventura col piede giusto.

NON SIATE SPENDACCIONI

Se state giocando a difficoltà Normale o Principiante, cercate di non comprare nulla dal primo negozio Moguri – molto probabilmente raccoglierete abbastanza oggetti lungo il percorso. Conservate le vostre risorse per le fasi più avanzate del gioco.



PASSIONE PER I TENDAGGI

Di tutti gli oggetti disponibili, le Tende sono tra le cose più importanti da tenere a portata di mano. Sono poco costose e vi permettono di recuperare vita, magia e focus.



CAMBIO STAGIONALE

Ricordatevi di rinnovare frequentemente l’equipaggiamento di Sora, Pippo e Paperino mano a mano che proseguite nella storia. I negozi Moguri vi forniranno tutto il necessario, permettendovi inoltre di migliorare i Keyblade in vostro possesso e forgiare nuovi accessori.

ALTERNATE GLI ATTACCHI

Se la vostra interfaccia è piena di attacchi speciali differenti, ricordatevi che potete alternare quello evidenziato con il grilletto sinistro (L2).



INCANTESIMI PREFERITI

A proposito: non dimenticatevi delle scorciatoie: ne avete a disposizione tre da alternare tra loro (basta premere su o giù sul D-Pad). Non potrete sempre mettervi a scorrere delle lunghe liste di incantesimi!



L'IMPORTANZA DEL LEGAME

Una volta sbloccate le evocazioni Legame potrete assegnare anche a loro delle scorciatoie (come qualsiasi altra magia). Ricordatevi anche che utilizzandone una ripristinerete la vostra barra della vita!

MOSSA FINALE

Quando trasformate il vostro Keyblade guadagnate la possibilità di utilizzare un potente attacco finale (solitamente in grado di infliggere danni molto elevati ad area). Dovete solo ricordarvi di utilizzarlo prima che il tempo scada, premendo Y o Triangolo.



DRITTI AL SODO

Stanchi di guardare i piccoli filmati che precedono ogni singolo attacco speciale? Potete disattivarli andando nel menu delle impostazioni.



L'ATTACCO È LA MIGLIOR DIFESA?

Cercate di utilizzare magie offensive prima di quelle curative, perché queste ultime esauriranno la vostra riserva di MP.



MASTERCHEF

Quando potrete cominciare a cucinare, cercate di far pratica con piatti che utilizzano ingredienti molto comuni: se non riuscirete a completare il minigioco, li perderete comunque!