Italian Video Game Awards, ecco i candidati al premio di "videogioco italiano dell'anno"

Il festival si terrà a Firenze il 6 luglio come parte dell'evento First Playable e celebrerà i giochi per PC, mobile e console come PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

All'interno dell'auditorium dell'innovation hub di Nana Bianca, situato nel cuore del capoluogo toscano, ci sarà spazio per tantissimi studi e videogiochi realizzati in Italia e capaci di distinguersi nel panorama videoludico internazionale.

IGN

A "lottare" per il premio di Best Italian Game ci saranno Batora: Lost Haven (creato da Stormind Games), Freud's Bones (il gioco basato su Sigmund Freud creato dalla game designer Fortuna Imperatore, in arte Axel Fox), Hell is Others (realizzato da Strelka Games e Yonder), Mario + Rabbids: Sparks of Hope (creato in concerto da Ubisoft Milano e Parigi), MotoGP 22 (Milestone), Ravenous Devils (Bad Vices Games), Redout 2 (34BigThings), Saturnalia (Santa Ragione), Soulstice (Reply Game Studios), The Rude Awakening (One-o-One Games), Terrorbane (BitNine Studio) e Vajonr (Artheria).

Durante la cerimonia ci sarà spazio anche per la premiazione del miglior gioco italiano al debutto (con i succitati Freud's Bones, Terrorbane e Vajont che saranno affiancati da Imago: Beyond the Nightmares e Venice 2089, il gioco che trasforma Venezia in uno scenario post-apocalittico) e i videogiochi più innovativi sulla scena (tra Hell is Others, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Saturnalia, Terrorbane e Vajont), oltre ai team più rappresentativi (Nacon Studio Milan, Reply Game Studios e Ubisoft Milano quelli candidati). Non mancheranno dei riconoscimenti alle personalità che si sono distinte maggiormente, come Antonio Cannata di Stormind Games, Valerio Di Donato di 34BigThings e Cristina Nava di Ubisoft Milano.

L'evento si terrà in diretta il 6 luglio sul canale Twitch dell'evento First Playable e sarà condotto dalla giornalista irlandese Aoife Wilson, con una giuria composta da alcuni membri di spicco della stampa videoludica internazionale che decreteranno i vincitori in ciascuna categoria.