It Takes Two supera le 7 milioni di copie vendute

It Takes Two è in effetti

un gioco pieno di idee, di meccaniche di gioco, di sorprese

poco più di 50 dipendenti

A Way Out

. È coloratissimo e divertente, sebbene racconti una storia tutt'altro che banale, quella di due genitori in procinto di separarsi e della bambina, figlia della coppia, che si trova... in mezzo, triste e confusa. Fares e il suo team, uno studio indipendente composto da, sono riusciti a confezionare un'esperienza ricca di divertimento eppure capace di emozionare e far riflettere, un prodotto apprezzato dalla critica, ma che forse nemmeno i suoi creatori (ed Electronic Arts, che si è occupata della distribuzione, come aveva già fatto con il precedente lavoro di Hazelight,) pensavano potesse raggiungere un successo di vendite così clamoroso.

Con un tweet, infatti, Hazelight ha comunicato che il gioco ha superato le

7 milioni di copie vendute in appena un anno e mezzo di vita

moltissimi non abbiano speso nemmeno un soldo

, dopo aver superato il primo milione addirittura nel corso del primo mese. Se consideriamo, poi, che il gioco va vissuto in due giocatori, e per questo Hazelight ha scelto di dare la possibilità a qualsiasi acquirente di invitare gratuitamente un secondo giocatore, è più che probabile che di questi 14 milioni di giocatori,per godersi la visione videoludica di Josef Fares.

Lo studio, comunque, non intende stare con le mani in mano: il nuovo progetto è già in sviluppo, e a giudicare da quanto visto nei tre giochi precedenti, dovremmo trovarci nuovamente di fronte a qualcosa di grandioso: "Il prossimo gioco? Posso dirlo con certezza: sarà migliore di It Takes Two. Sarà pazzesco. Sono sicurissimo di quale sarà il risultato, abbiamo già il concept, e i giocatori rimarranno di stucco!", ha dichiarato lo sviluppatore nel 2021. Non vediamo l'ora di verificare con i nostri occhi, anche se probabilmente il nuovo progetto di Hazelight Studios non arriverà prima del 2023.