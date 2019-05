Il nuovo Call of Duty si chiamerà semplicemente Modern Warfare

Tra qualche giorno, in vista dell'E3, la fiera di videogiochi più importante dell'anno, scopriremo il nuovo capitolo della saga di Call of Duty realizzato da Infinity Ward.



In attesa dell'evento che si terrà a Los Angeles dall'11 al 14 giugno, in rete sono apparse alcune indiscrezioni molto affidabili sullo sparatutto marchiato Activision: a quanto pare, quest'anno potremo mettere le mani su Call of Duty: Modern Warfare, un "soft reboot" dell'omonima serie iniziata nel 2007 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360.



Il gioco avrà dalla sua una campagna cooperativa fino a 4 giocatori, la modalità Spec Ops e mappe multiplayer provenienti da Modern Warfare 2 e 3.



Con un debutto previsto entro la fine dell'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Modern Warfare sarà l'ultimo capitolo della serie pensato esclusivamente per l'attuale generazione di console.



Il prossimo anno, in concomitanza col debutto di PS5, dovrebbe arrivare un nuovo Black Ops: continuate a seguirci per tutte le novità dei prossimi mesi!