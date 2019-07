Il fenomeno FaceApp colpisce anche i videogiochi: ecco come sarebbero i protagonisti da anziani

Il tormentone dell'estate si chiama FaceApp: si tratta di un'applicazione per mobile che prende le vostre foto e permette di applicare svariati filtri, tra i quali c'è anche una funzione che consente di invecchiare il volto e scoprire come sarete una volta anziani.



Ebbene, c'è chi ha sfruttato quest'app per applicare lo stesso concetto al mondo dei videogiochi, e in particolare ai personaggi più rappresentativi di questa generazione. Un esempio? Ecco come sarebbero da anziani Nathan Drake e Chloe Frazier, rispettivamente protagonisti di Uncharted 4: Fine di un Ladro e dello spin-off Uncharted: L'Eredità Perduta.