I giochi in arrivo nella settimana dallʼ8 al 14 ottobre

"Archiviati" FIFA 19 e Assassin's Creed Odyssey, questa settimana tocca all'attesissimo Call of Duty: Black Ops 4, che per la prima volta nella storia della serie includerà la modalità battle royale. Ma non ci sarà solo il ritorno di COD, nei prossimi giorni: scopriamo i titoli in arrivo nei negozi dall'8 al 14 ottobre.



Martedì 9 ottobre



- Stranded Deep per PS4 e Xbox One

- Mark of the Ninja Remastered per PC, PS4, Xbox One e Switch

- Space Hulk: Tactics per PC, PS4 e Xbox One

- WWE 2K19 per PC, PS4 e Xbox One

- Goosebumps The Game per Switch



Giovedì 11 ottobre



- The Swindle per Switch

- Tricky Towers per Switch



Venerdì 12 ottobre



- Call of Duty: Black Ops 4 per PC, PS4 e Xbox One

- Disgaea 1 Complete per PS4 e Switch

- The World Ends with You -Final Remix- per Switch