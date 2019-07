Hitman: il terzo capitolo della nuova saga si farà

Hitman 3 si farà: è arrivata la conferma degli sviluppatori, che in un recente approfondimento video hanno svelato i loro piani per il futuro.



Dopo il successo di Hitman 2, la nuova saga dedicata al killer più famoso del mondo dei videogiochi sta vivendo una nuova vita e probabilmente tornerà ad abbracciare il modello di distribuzione episodico esplorato nel 2016 con il primo episodio del reboot.



Ma non finisce qui, perché IO Interactive sta lavorando anche a qualcosa di nuovo, probabilmente un gioco destinato ad arrivare su PlayStation 5:



“Mentre gran parte del team sta lavorando a nuovi contenuti per Hitman e pensando al terzo gioco della nuova serie, il resto dello studio di sviluppo è impegnato con qualcosa di segreto, emozionante e nuovo", ha lasciato intendere il fondatore Hakan Abrak.



Pubblicato a novembre 2018, Hitman 2 ci ha regalato l'Agente 47 più letale e creativo degli ultimi anni, cliccate qui per leggere la nostra recensione completa.