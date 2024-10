Halo continuerà con nuovi giochi: 343 Industries cambia nome... e motore

Durante le finali del campionato mondiale, lo studio ha fornito un primo assaggio di Project Foundry, un progetto sperimentale votato a mostrare come sarebbe un nuovo capitolo di Halo creato interamente in Unreal Engine 5: pur trattandosi di una sorta di "tech demo", una versione dimostrativa studiata esclusivamente per mostrare la fattibilità del progetto e la bontà del nuovo comparto grafico che sarebbe possibile raggiungere in un prodotto completo, il breve assaggio ha già mostrato il netto passo in avanti rispetto agli strumenti usati dall'ormai ex-343 Industries per realizzare ogni episodio di Halo a partire dal quarto capitolo.