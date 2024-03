Gb: l'Amleto di Shakespeare va in scena su GTA V

Altitude Media Group ha girato un documentario della tragedia di Shakespeare che, per l'occasione, prende il nome di "Grand Theft Hamlet" e si svolge interamente nel mondo di GTA V.

La produzione racconta la storia di Sam Crane e Mark Oosterveen, due giocatori britannici con un passato da teatranti che hanno colto l'occasione del lockdown da Covid-19 per ricreare l'Amleto di Shakespeare all'interno di GTA V, imbarcandosi in un'avventura che li vede affrontare i truffatori e imparare il vero senso della vita.

"Gennaio 2021. Il Regno Unito è al suo terzo blocco e tutti i luoghi di intrattenimento rimangono chiusi. Per gli attori teatrali Sam e Mark, il futuro appare desolante", riporta la sinossi della tragedia. "Mentre la pandemia continua a trascinarsi, Mark, single e senza figli, è sempre più isolato socialmente, mentre Sam è in preda al panico per il mantenimento della sua giovane famiglia. Trascorrono le loro giornate nel mondo digitale online di GTA V e quando si imbattono in un teatro, hanno improvvisamente l'idea di mettere in scena una produzione completa di Amleto all'interno del gioco. Questo film racconta la loro ridicola, esilarante e commovente avventura, mentre combattono contro violenti truffatori e scoprono sorprendenti verità sulla vita, sull'amicizia e sul potere duraturo di Shakespeare".

Scritto e diretto da Crane insieme a Pinny Grylls, regista del cortometraggio "Peter e Ben", il film ha fatto il suo debutto mondiale lo scorso 10 marzo al SXSW Film Festival: si tratta di una storia di oltre tre anni dell'era della pandemia, che sarà presentata nelle sale del Regno Unito e dell'Irlanda nel corso dell'anno. "Siamo estremamente orgogliosi ed emozionati di collaborare con Pinny, Sam e tutto il team di Grand Theft Hamlet e non vediamo l'ora che il pubblico sperimenti quest'esperienza", ha dichiarato Mike Runagall, amministratore delegato di Altitude Film Sales.

L’idea shakespeariana della società cinematografica non è stata la sola del periodo pandemico, dato che anche i giocatori di Fallout 76 avevano formato un gruppo chiamato "The Wasteland Theatre Company", che li aveva visti riunirsi per ricreare opere classiche dello stesso autore come la commedia "Sogno di una notte di mezza estate".