GTA 6, il primo trailer è vicino: Rockstar conferma l'appuntamento

Rockstar Games e Take-Two Interactive manterranno la parola data: tra poche ore arriverà finalmente il primo trailer di GTA VI , nuovo capitolo della celebre serie Grand Theft Auto che segnerà l'inizio di una nuova era per lo studio fondato dai fratelli Houser.

Qualche giorno fa, l'azienda aveva confermato l'intenzione di presentare il primo trailer per celebrare il 25esimo anniversario dalla fondazione di Rockstar Games, con una buona parte della community di GTA che credeva nella possibile condivisione del filmato durante l'imminente edizione 2023 dei The Game Awards.

Il teaser condiviso da Rockstar Games ha confermato che il primo trailer arriverà il 5 dicembre, due giorni prima degli "Oscar" dei videogame: l'immagine mostrata dal team è caratterizzata da uno stile artistico che ricorda Vice City, l'ambientazione già utilizzata per uno dei capitoli più apprezzati del franchise. La presenza delle palme e degli uccelli che volano in cielo suggerisce, infatti, che GTA VI possa essere ambientato nella stessa città di GTA: Vice City, o meglio in una versione ampliata e adattata agli standard dei videogiochi moderni.

Vista per la prima volta nel primo Grand Theft Auto insieme a Liberty City (New York) e San Andreas (uno "stato" che include delle reinterpretazioni di Los Angeles, San Francisco e Las Vegas), Vice City è una versione fittiiza della città di Miami, nonché uno degli scenari più affascinanti mai realizzati dallo studio. L'inclusione di questa città potrebbe confermare una delle indiscrezioni più frequenti sul nuovo capitolo di GTA, ovvero la scelta da parte del team di ambientare la nuova avventura negli anni Ottanta.

Per scoprirlo toccherà attendere poco più di 24 ore, con la presentazione ufficiale che è prevista per le ore 15:00 del 5 dicembre sui canali social di Rockstar.