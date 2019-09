GTA 6 sarà svelato nel 2020, due protagonisti per due enormi città esplorabili

Continuano le indiscrezioni su uno dei giochi più attesi (sebbene non ancora annunciato) della scena videoludica: Grand Theft Auto VI . Dopo le prime, presunte immagini , arrivano nuove indiscrezioni sul prossimo videogioco di Rockstar Games , che seguono a quelle precedenti di cui vi avevamo già parlato nei mesi scorsi . Stando agli ultimi dettagli, il nuovo gioco sarà annunciato ufficialmente nell'autunno del 2020 e vedrà due protagonisti, un uomo e una donna, che saranno al centro di numerose situazioni inusuali (persino per la serie) nella loro corsa alla realizzazione di un impero criminale: tra quelle citate su Reddit, il sito su cui sono apparse originariamente le indiscrezioni, si parla anche di una missione ambientata furante un funerale con tanto di corteo funebre , ma anche inseguimenti con cani feroci e alcune misteriose quest secondarie legate a una famiglia che vive in un camper.

La notizia più interessante, probabilmente, riguarda le ambientazioni, che stando alle ultime voci saranno due: le città di Las Venturas e San Fierro, già viste nei capitoli precedenti della saga e qui riproposte come gigantesche metropoli che sarà possibile esplorare liberamente. Insieme, andranno a comporre una mappa quattro volte più grande di quella di GTA 5, che includerà anche luoghi iconici come la Diga di Hoover e la celeberrima Area 51. Il mondo di gioco sarà condito da numerosi minigiochi all'interno di luna park, sale da bowling, zone adibite alla caccia, e così via.



Non mancano nuove attività, come la possibilità di gestire giganteschi casinò, realizzare parcheggi per camper e roulette, gli immancabili night club e tutto ciò che potreste attendervi da un gioco che si basa su attività illecite. A tal proposito, non saranno certo assenti le armi, che saranno vendute attraverso rivenditori accreditati e negozi di contrabbando, che forniranno equipaggiamento migliore e armi più rare.



L'uscita non è stata ancora confermata, ma con un annuncio alla fine del prossimo anno sembra improbabile che il gioco possa uscire prima del 2021: a quel punto, scontato il debutto su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, le console di nuova generazione di Sony e Microsoft che esordiranno alla fine del prossimo anno.