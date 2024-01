Hyundai ricrea il trailer di GTA 6 con l'esilarante "Grand Test Auto XXIV”

Per omaggiare il gioco e creare una campagna di marketing vincente per il prossimo campionato di rally WRC, sponsorizzando così la sua auto i20 N Rally1 Hybrid, Hyundai ha ricreato il video d'annuncio del gioco d'azione nei minimi particolari , intitolandolo ironicamente " Grand Test Auto XXIV ".

I protagonisti del trailer sono il campione WRC Ott Tänak (che interpreta Lucia) e il suo compagno di squadra Thierry Neuville (nei panni di Jason), "partner in crime” di questa breve parodia che ricalca in pieno il trailer del gioco d'azione realizzato dallo studio.

Sulle note di "Love is a Long Road", canzone del cantautore americano Tom Petty che è stata scelta da Rockstar Games per accompagnare il ritorno della saga, il video ripropone alcuni dei momenti più caratteristici del trailer di annuncio di Grand Theft Auto VI, sostituendo le donne che si esibiscono nel "twerking" in cima a un'automobile in autostrada con il medesimo gesto da parte del copilota Martin Jarveoja, autore di una posa alquanto pittoresca.

Lo spot, diventato ben presto virale, si conclude con la ricostruzione della scena in cui i protagonisti del videogame, Lucia e Jason, si preparano alla prima rapina: qui, Hyundai ha sostituito la coppia con Tanak e Neuville, che si giurano reciprocamente fiducia prima di sfondare le porte con degli avvitatori elettrici per pneumatici in mano al posto delle pistole.

Fan e giocatori hanno riconosciuto a Hyundai il merito di aver pensato davvero fuori dagli schemi: con la stagione 2024 del campionato rallistico che prenderà il via a fine gennaio, lo spot si è rivelato un modo davvero intelligente per attirare l'attenzione prima della gara inaugurale dell'evento dedicato al rally. I team di Tanak e Jarveoja, insieme a Neuville e al copilota Martijn Wydaeghe, guideranno la i20 N Rally1 Hybrid per l'intera stagione, con la stessa Hyundai Motorsport che "considera la prossima stagione come un passo importante verso il suo obiettivo per il 2025 e il 2026: essere il costruttore da battere nel campionato WRC".