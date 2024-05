Grand Theft Auto 6 confermato per il 2025: nessun rinvio all'orizzonte

Le voci su un potenziale slittamento ai primi mesi del 2026, almeno per il momento, restano infondate: in occasione della presentazione dei propri risultati finanziari, la dirigenza di Take-Two Interactive ha infatti confermato che lo sviluppo procede secondo i piani e lo studio sta puntando a lanciare il nuovo GTA nel trimestre finale del prossimo anno.

"Siamo molto fiduciosi che riusciremo a pubblicare Grand Theft Auto VI nell'autunno del 2025", ha commentato l'amministratore delegato Strauss Zelnick in un'intervista ai microfoni di IGN, smentendo di conseguenza le speculazioni che volevano un rinvio per presunti problemi nello sviluppo, principalmente a causa di un cambiamento nella politica lavorativa da parte di Rockstar Games, che ha preteso il ritorno di tutti i dipendenti in studio per concentrare tutte le risorse sulla fase di finalizzazione del gioco d'azione per PS5 e Xbox Series.

Sebbene le dichiarazioni di Zelnick non escludano a priori un possibile rinvio, visto che manca più di un anno e mezzo all'effettivo debutto sul mercato del prossimo GTA, le proiezioni aggiornate da Take-Two Interactive per il prossimo anno fiscale confermano che lo studio sta effettivamente puntando a pubblicare il nuovo titolo di Rockstar Games tra ottobre e dicembre 2025.

Difficile stabilire se vedremo nuovamente GTA VI in azione in una delle ormai imminenti fiere estive (l'indiziato numero uno potrebbe essere l'evento Summer Game Fest di giugno) o se toccherà attendere la fine di quest'anno per un primo assaggio delle meccaniche di gioco della nuova opera di Rockstar Games, ma la conferma della distribuzione per l'autunno 2025 è una buona notizia per gli appassionati che attendono con ansia quello che, con tutta probabilità, potrebbe essere uno dei giochi più importanti nella storia dei videogame.