Elden Ring: oggi la presentazione dell'espansione Shadow of the Erdtree

L'Interregno sta per aprire nuovamente le sue porte: a sorpresa, nella notte Bandai Namco ha confermato l'arrivo di un trailer di gameplay di Elden Ring: Shadow of the Erdtree , prima espansione del gioco di ruolo di From Software che sarà protagonista di un filmato interamente incentrato sulle meccaniche di gioco.

L'evento si terrà su YouTube e offrirà tre minuti di sequenze di gameplay in anticipazione dell'uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree, prima (e apparentemente unica) espansione dedicata al sorprendente gioco di ruolo realizzato dallo studio giapponese.

Il primo trailer sarà rivelato alle ore 16:00 di oggi 21 febbraio: al termine della presentazione, dovrebbe esserci finalmente spazio per la conferma della data di pubblicazione ufficiale sul mercato che, stando alle precedenti della software house guidata da Hidetaka Miyazaki, sarà disponibile entro la fine del 2024 su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, a quasi due anni dall'uscita originale avvenuta il 25 febbraio del 2022.

Shadow of the Erdtree dovrebbe introdurre nuove aree del vasto Interregno creato da From Software in collaborazione con George R.R. Martin (autore del ciclo delle "Cronache del ghiaccio e del fuoco", da cui è stata tratta la popolare serie Il Trono di Spade), oltre a nuovi personaggi, equipaggiamenti da ottenere e "boss" da affrontare in spietati combattimenti all'ultimo sangue.

Parte di questi contenuti dovrebbe essere presentata nel trailer, anche se è lecito credere che lo studio voglia limitare al minimo le anticipazioni per non rovinare il senso di scoperta che ha rappresentato uno dei pregi più apprezzati del gioco di ruolo a mondo aperto.

Improbabile, al contrario, che From Software sfrutti un'occasione simile per presentare il chiacchierato gioco di ruolo per mobile realizzato insieme a Tencent: in questo caso, è più probabile che l'azienda voglia attendere la distribuzione di Shadow of the Erdtree su PC e console prima di svelare un nuovo progetto legato a Elden Ring durante uno degli eventi videoludici principali dell'anno.