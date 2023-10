Diablo IV si espande: il gioco di ruolo arriva su Steam con nuovi contenuti

Sono passati quattro mesi dal debutto ufficiale di Diablo IV , il quarto capitolo del gioco di ruolo creato da Blizzard Entertainment, ma lo studio californiano non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi: oltre all'imminente pubblicazione della Stagione del Sangue , seconda ondata di contenuti post-lancio in arrivo nei prossimi giorni, è stata confermata la distribuzione della versione PC anche su Steam .

L'arrivo sul negozio digitale di Valve permetterà a una fetta di pubblico ancora più ampia di sperimentare il gioco di ruolo infernale creato da Blizzard, dopo che lo stesso era stato distribuito in esclusiva sul servizio proprietario dello studio, Battle.net.

Blizzard ha confermato che Diablo IV arriverà su Steam giusto in tempo per l'esordio della Stagione del Sangue, prevista per il 17 ottobre: i giocatori che possiedono già il gioco di ruolo su Battle.net saranno costretti a riacquistare il gioco su Steam, ma avranno l'opportunità di utilizzare il cross-play per avventurarsi tra le pericolose lande di Sanctuarium in compagnia degli utenti Battle.net, PlayStation e Xbox.

La Stagione del Sangue, dal canto suo, impreziosirà l'esperienza del gioco di ruolo con una nuova storia dedicata alla cacciatrice di vampiri Erys (interpretata dall'attrice Gemma Chan), nuovi poteri vampireschi, ricompense esclusive e nuovi boss da affrontare, con ulteriori novità che potrebbero essere svelate da Blizzard in occasione del consueto evento BlizzCon 2023, che si terrà ad Anaheim (California) tra il 3 e il 4 novembre.