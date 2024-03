Parigi: un videogioco per formare gli addetti all'accoglienza per i Giochi Olimpici

A pochi mesi dall'evento, un'associazione di enti turistici ha presentato un'iniziativa senza precedenti per diffondere la cultura dell'ospitalità sfruttando i videogiochi

Per l'occasione, Alliance France Tourisme ha deciso di intraprendere una particolarissima iniziativa: l'associazione, che raggruppa grandi aziende turistiche locali, ha svelato la volontà di diffondere la cultura dell'ospitalità tra tutti gli addetti all'accoglienza attraverso i videogiochi .

Presentato nella cornice degli Champs-Élysées, il progetto preparerà i francesi a essere collettivamente pronti a fornire la migliore ospitalità possibile ai milioni di visitatori internazionali che arriveranno nella capitale francese durante la prossima stagione estiva.

L'Alliance France Tourisme offrirà infatti un percorso di formazione gratuita sotto forma di videogioco immersivo su due temi: l'ospitalità francese e i Giochi Olimpici del 2024. La formazione sarà offerta a tutti i dipendenti dell'azienda, agli addetti all'accoglienza e ai volontari francesi, che annoverano professionisti dell'ospitalità, commercianti, ristoratori, gli operatori della mobilità e le forze di sicurezza.

Attraverso una sequenza di gioco da 30 minuti, l'utente imparerà i principi fondamentali dell'ospitalità francese, basata su valori come la disponibilità, le buone maniere, l'apertura verso gli altri e ulteriori competenze, che verranno presentate da alcuni personaggi per ricordare come essere un ambasciatore francese e rendere tale ruolo emblematico.

"I Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 sono una grande opportunità per rafforzare l'appeal della Francia e sollecitare nuovamente il desiderio di viaggiare nel nostro Paese", afferma Dominique Marcel, presidente di Alliance France Tourisme. "La qualità dell'ospitalità sarà un elemento chiave per il successo della nostra esperienza di visitatori. Impegnate a fondo nell'ospitalità, le principali aziende francesi attive nell'ambito di Alliance France Tourisme sono disposte a offrire a tutti gli accolti e ai partecipanti volontari uno strumento senza precedenti per ricordare loro le basi dell'ospitalità francese sotto forma di un videogioco coinvolgente".

La Francia resta una delle prime destinazioni turistiche al mondo: con questa iniziativa, le principali aziende del settore intendono dimostrare il pieno impegno del Paese nel rendere eccezionali i soggiorni dei visitatori attraverso l'ausilio del mondo dei videogiochi, il quale attesta ancora una volta la propria importanza in qualsiasi ambito della vita quotidiana.