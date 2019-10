Giappone, videogames utilizzati come strumento di apprendimento per ragazzi

Parte della vita di bambini e ragazzi si svolge tra le mura scolastiche, tra compiti ed esercizi volti a migliorare le proprie capacità in ogni materia. Dello stesso avviso non è una società di tutoraggio giapponese, di nome Gemutore, che al contrario ha sviluppato per i propri studenti un nuovo programma di studi che si basa sui videogiochi .

Alla società giapponese non interessa se gli studenti diventeranno videogiocatori professionisti o meno, dato che il suo obiettivo consiste nell'affinare le menti e le capacità comunicative degli studenti attraverso attività videoludiche.

Le lezioni, della durata di un'ora, sono tenute in un gruppo formato da tre studenti e un tutor, e seguono un programma di studi che verte al pensiero critico, all'elaborazione di informazioni e all'autonomia nei processi decisionali. Gemutore considera infatti i videogiochi non diversi dal popolare gioco da tavolo giapponese Shogi, un'alternativa agli scacchi.

Il fondatore della compagnia Kazuki Obata pensa che il settore videoludico possa offrire un valido supporto ai bambini senza la pressione emotiva che di solito subiscono in una normale classe di studi. Per contrastare le perplessità di tanti genitori, Obata ha precisato che le sessioni educative si svolgono principalmente al mattino, tramite video o chat vocale, mirando a stimolare gli studenti nella prima parte della loro giornata.

Inoltre, queste videolezioni si svolgono solo durante il weekend, proprio per non interferire con le normali attività scolastiche, e per impedire ai propri studenti di perdere il riposo notturno stando svegli durante la notte davanti ai videogiochi.

L'azienda mira a sviluppare le capacità insite nei bambini per ciò che li aiuterà a sviluppare una vera e propria carriera in futuro, al di là del mero percorso come videogiocatori professionisti della scena eSports.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!