Giappone: Nintendo dona 50 milioni di yen per sostenere le vittime del terremoto

Per finanziare la ricostruzione del territorio dopo questa immensa calamità naturale, Nintendo ha annunciato che donerà 50 milioni di yen (circa 310mila euro) per sostenere le persone colpite dal sisma nella penisola di Noto.

Il 2024 non si è aperto nel migliore dei modi per il Giappone , dato che proprio il giorno di Capodanno un terremoto di magnitudo 7,6 ha provocato la morte di oltre duecento persone.

L'azienda ha pubblicato un messaggio sui social media, in cui ha annunciato che farà una donazione per aiutare le zone colpite dal terremoto che ha causato il decesso di 222 persone, mentre altre 22 risultano ancora disperse stando alle dichiarazioni ufficiali del governo della prefettura di Ishikawa.

"Vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti dal terremoto della penisola di Noto", si legge nel messaggio pubblicato da Nintendo, che conferma la volontà di offrire delle riparazioni gratuite a tutti coloro che avessero subito danni ai suoi prodotti a causa del terremoto.

"Forniremo servizi di riparazione gratuiti per i nostri prodotti richiesti dalle persone nelle aree coperte dal Disaster Relief Act in seguito al terremoto della penisola di Noto, per un periodo di sei mesi dalla data di applicazione del Disaster Relief Act in ciascuna area. Inoltre, doneremo 50 milioni di yen attraverso la Croce Rossa giapponese per assistere le persone colpite dal disastro".

Il gesto di Nintendo arriva sulla scia di una donazione simile fatta dal gruppo The Pokémon Company all'inizio dell'anno, con l’azienda che aveva annunciato una donazione da 50 milioni di yen per sostenere le persone colpite dal terremoto. "The Pokémon Company ha deciso di donare 50 milioni di yen alla Croce Rossa giapponese per aiutare le persone colpite dal disastro e per contribuire al ripristino delle aree colpite", si legge nel comunicato ufficiale.

"Attraverso in collaborazione con la Pokémon With You Foundation, inoltre, continueremo a svolgere attività per aiutare i bambini colpiti dal disastro a ritrovare il sorriso. Preghiamo per una rapida ripresa e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma".