Giappone: gioca ai videogiochi mentre è in servizio, punito agente di polizia

I videogiochi rappresentano un'enorme tentazione per moltissimi utenti, con l'incapacità di terminare una lunga sessione di gioco che può avere ripercussioni molto gravi nella vita quotidiana e sulla propria carriera: in Giappone, un agente di polizia 40enne è stato ammonito ufficialmente dal direttore del dipartimento della prefettura di Nara per aver giocato alla sua Nintendo Switch mentre era in servizio.