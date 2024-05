Ghost of Tsushima supera God of War: ennesimo trionfo per PlayStation su PC 

Per Sony si tratta del videogioco single-player di maggior successo tra quelli lanciati finora su PC, e certamente quello capace di attirare il maggior numero di utenti nei primi giorni di disponibilità su computer se si esclude il fenomeno Helldivers 2, che tuttavia per la sua natura di sparatutto cooperativo fa certamente storia a sé.

All'esordio su PC, Ghost of Tsushima: Director's Cut ha fatto registrare un picco di 59mila utenti, numeri aumentati progressivamente nel corso del fine settimana fino a permettere all'avventura ambientata in Giappone di superare The Last of Us: Parte I (36mila utenti simultanei), i due capitoli di Horizon (Zero Dawn e Forbidden West, circa 56mila utenti) e due mostri sacri del calibro di Marvel's Spider-Man Remastered (66mila utenti) e God of War (73mila).

Solo il succitato Helldivers 2, come accennato, è riuscito a fare sensibilmente di meglio, attirando più di 458mila utenti simultanei su PC al lancio, avvenuto simultaneamente anche su PlayStation 5. Numeri che hanno continuato a crescere fino a rendere il gioco di Arrowhead Game Studios, che allo stato attuale non fa parte della scuderia PlayStation, il maggior successo nella storia della divisione videoludica di Sony, con 12 milioni di copie vendute nelle prime dodici settimane.

Insomma, per Sony si tratta dell'ennesima dimostrazione di come la scelta di abbandonare il concetto di esclusiva tradizionale per abbracciare un mercato più ampio funzioni, e pare che la casa nipponica sia intenzionata ad accelerare le tempistiche per la distribuzione delle conversioni dei suoi titoli in versione computer: all'orizzonte, infatti, potrebbe esserci una versione PC di God of War: Ragnarok, lanciato su PlayStation 4 e PS5 nel 2022, che potrebbe essere confermata in occasione del chiacchierato evento PlayStation Showcase previsto entro la fine di maggio.