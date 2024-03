Ghost of Tsushima, l'avventura nel Giappone feudale ritorna su PC

La presenza del marchio PlayStation su computer continua a espandersi a vista d'occhio: in attesa di Horizon Forbidden West , in arrivo il 21 marzo su PC, Sony ha confermato le voci sull'imminente esordio di una conversione di Ghost of Tsushima , che arriverà tra due mesi nella versione Director's Cut per permettere anche agli utenti Steam di vivere l'epopea del samurai divenuto spettro, Jin Sakai .

La conversione di uno dei titoli più sorprendenti prodotti da PlayStation Studios è stata affidata a Nixxes, azienda acquisita negli ultimi anni da Sony e specializzata nella creazione dei cosiddetti "porting" da console a computer.

Per l'esordio su PC, oltre all'avventura originale, l'espansione Iki Island e la modalità cooperativa Leggende, il gioco d'azione di Sucker Punch Productions si arricchirà di modalità esclusive per questa versione, come l'ovvio supporto a mouse e tastiera, la possibilità di utilizzare schermi con risoluzione ultrawide e di sbloccare il frame-rate per permettere ai fan di giocare con una fluidità ancora maggiore.

L'isola di Tsushima è stata così ottimizzata per brillare al meglio nelle risoluzioni in formato 21:9 e 32:9, supportando addirittura quella 48:9 per le configurazioni a tre schermi. Per gli amanti delle tecnologie di supersampling, è stata confermata inoltre la presenza di NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3, che consentiranno un miglioramento delle prestazioni anche con un PC non di ultima generazione.

"Siamo orgogliosi di annunciare che i nostri amici e colleghi di Nixxes stanno portando Ghost of Tsushima su PC!", ha confidato Brian Fleming, co-fondatore del team che proprio su queste pagine, aveva confidato i retroscena dietro lo sviluppo del gioco d'azione. "Questa è una prima volta per Sucker Punch, tutti i nostri lavori precedenti sono esclusivamente per console e quindi ne siamo elettrizzati, Nixxes è stato il team perfetto per questo progetto. Con loro al nostro fianco, sapevamo che i risultati sarebbero stati non meno che sensazionali".

L'arrivo di Ghost of Tsushima su PC potrebbe essere un segnale che lo studio sia effettivamente pronto all'annuncio del sequel: visto il successo di alcuni dei suoi titoli approdati su computer, è lecito credere che Sony voglia far conoscere a un bacino d'utenza ancora più ampio la storia di Jin Sakai prima di mostrare il trailer del secondo atto, cercando di attirare ancora più giocatori a vivere la storia del seguito su PlayStation 5.