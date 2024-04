Ghost of Tsushima porta l'esperienza PlayStation su PC

Si tratta di una nuova applicazione che consente di accedere ad alcune delle caratteristiche presenti su PlayStation 4 e PS5, e che saranno estese anche all'ecosistema PC proprio con la versione completa di Ghost of Tsushima realizzata dallo studio Nixxes.

L'overlay PlayStation aggiunge l'elenco degli amici, i Trofei e le impostazioni del proprio profilo anche su PC, ma soprattutto rappresenta il mezzo con cui sarà possibile invitare gli amici per giocare su piattaforme diverse: la Director's Cut del gioco d'azione ambientato sull'isola di Tsushima, infatti, offrirà il completo supporto al comparto multigiocatore tra gli utenti PC, PlayStation 4 e PS5, che grazie al cross-play potranno giocare insieme a prescindere dalla piattaforma in uso, a patto di utilizzare il proprio account PlayStation.

Per il debutto su PC, fissato al 16 maggio, Ghost of Tsushima includerà tutti i contenuti della versione PlayStation, inclusa l'espansione Iki Island, e per questo motivo condividerà lo stesso set di Trofei già presenti su console: per questo, coloro che hanno già sbloccato tutti i riconoscimenti su PS4 o PlayStation 5 ritroveranno gli stessi Trofei già sbloccati su PC, ma potranno ottenere gli obiettivi corrispondenti su Steam o Epic Games Store.