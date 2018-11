Ghali sfida i suoi fan su FIFA Ultimate Team

Prosegue l'iniziativa Squad Battle creata da Electronic Arts per i fan di FIFA 19 : ogni settimana, infatti, una celebrità del mondo dello spettacolo propone una personalissima selezione di calciatori nella modalità FIFA Ultimate Team , invitando la community a sfidarla online. Questa settimana è toccato a Ghali , che ha messo insieme la propria squadra di fuoriclasse e sfidato i propri fan al fine di scalare la classifica settimanale e vincere i premi in gioco messi in palio da EA. Scopriamo la squadra scelta dal rapper.

Nella Squad Battle di Ghali ci sono Manuel Neuer in porta, Leonardo Bonucci, Marcelo, David Alaba e Thiago Silva in difesa, Luka Modrić, Paul Pogba e Ronaldinho in mezzo al campo, e un attacco stellare composto da Mbappé, Eden Hazard e Ronaldo Nazário de Lima. Un mix di giovani talenti, stelle affermate e Icone FUT che promettono di dare filo da torcere anche alle squadre più affiatate. Ghali non scherza nemmeno in panchina, con nomi del calibro di David Alaba, Arturo Vidal, Zlatan Ibrahimović e Paulo Dybala pronti a supportare l'undici titolare.



La selezione di Ghali sarà disponibile nella modalità Squad Battle di FIFA Ultimate Team fino al 25 novembre, e sarà rimpiazzata da una nuova selezione creata da un'altra celebrità il lunedì successivo.