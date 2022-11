Gears of War diventa un film: The Coalition si espande con nuovi progetti

Cinema e videogiochi continuano a camminare sempre più a braccetto, a giudicare dall'imponente quantità di videogame che nei prossimi anni diventeranno film o serie TV: l'ultimo della lista è Gears of War , che grazie a un accordo tra Microsoft, gli sviluppatori di The Coalition e la piattaforma Netflix, si espanderà oltre il mercato videoludico per dar vita a una serie di progetti destinati a un pubblico più ampio .

La conferma è arrivata direttamente dai profili social del colosso dello streaming, che ha deciso di festeggiare il 16esimo anniversario dalla nascita della serie di sparatutto in terza persona che fu di Epic Games con l'annuncio di alcuni progetti in cantiere.

Gears of War diventerà un film in live action che debutterà direttamente su Netflix, ma non solo: nei piani di The Coalition c'è la volontà di adattare una delle saghe più importanti del marchio Xbox con una serie d'animazione dal target maturo, che in caso di successo potrebbe aprire alla possibilità di nuove storie da raccontare nel mondo di Gears.

Non è chiaro se l'adattamento sia connesso in parte al film di Gears of War in lavorazione ormai da oltre dieci anni, che a giudicare dalle insistenti voci di corridoio avrebbe dovuto coinvolgere l'attore Dave Bautista nei panni di Marcus Fenix, protagonista della trilogia originale. Un'idea che Cliff Bleszinski, creatore della serie originale ai tempi di Epic Games, ha promosso sui suoi account social.

Il futuro di Gears of War è attualmente avvolto nel mistero, dopo l'uscita dello spin-off strategico Gears Tactics di due anni fa: sappiamo che The Coalition, il team che ha raccolto il testimone da Epic Games, sta lavorando a un nuovo capitolo basata sull'ultima versione del motore Unreal Engine, ma allo stato attuale non sappiamo effettivamente in che modo la storia di JD Fenix, Kait Diaz e del leggendario cast della trilogia originale proseguirà dopo gli eventi del quinto capitolo.

Di sicuro, visti i recenti successi nella trasposizione di alcuni brand presi in prestito dal mondo dei videogiochi, Netflix potrebbe avere tutte le carte in regola per trasformare la saga in un ottimo adattamento televisivo e permettere a un pubblico diverso di scoprire uno degli universi più affascinanti di proprietà di Microsoft. Per l'azienda si tratta dell'ennesimo progetto studiato per raggiungere un nuovo bacino d'utenza: dopo la serie televisiva di Halo realizzata con Paramount, la casa di Redmond ha in programma una serie di Fallout (in partnership con Amazon Prime Video), un adattamento di Grounded e un progetto legato all'universo di Minecraft (in collaborazione con Warner Bros. Pictures).

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!