Forza Street: la serie racing più apprezzata arriva su smartphone

La serie Forza, una delle più apprezzate dagli amanti dei giochi di corse, sta per sbarcare su smartphone e tablet con Forza Street.



La notizia è arrivata prima del previsto per via di un errore degli sviluppatori, che hanno pubblicato il link dell'annuncio sul loro sito prima del previsto:



"Sviluppato in collaborazione con lo studio inglese Electric Square, Forza Street è stato pensato per supportare molti dispositivi Windows 10, iOS e Android".



Electric Square ha già realizzato un racing game piuttosto riuscito per Windows 10, Miami Street. È quindi quasi cosa certa che Microsoft abbia deciso di commissionare la lavorazione del primo Forza per dispositivi mobile alla software house inglese per il loro know-how.



Non ci resta quindi che attendere l'ufficializzazione dell'annuncio e la pubblicazione del gioco, che dovrebbe essere imminente.



L'ultimo capitolo di Forza, esclusiva Xbox e PC che negli anni si è guadagnata la fama di competitor diretto di Gran Turismo, è stato Forza Horizon 4, pubblicato lo scorso settembre su Xbox One e Windows 10 (ve ne abbiamo parlato qui).