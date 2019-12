Fortnite svelerà una scena inedita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Chi l'avrebbe mai detto che un videogioco come Fortnite sarebbe diventato talmente popolare da diventare la vetrina preferita anche per mostrare un nuovo trailer dedicato a uno dei film più attesi del 2019? Come confidato da Epic Games sul profilo Twitter del gioco, nei prossimi giorni all'interno dello schermo cinematografico della mappa di gioco, sarà svelato un nuovo trailer di Star Wars - Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker.