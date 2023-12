Fortnite cambia tutto: arrivano i LEGO e Rocket League

Epic Games ha offerto ai giocatori del suo sparatutto un assaggio delle novità in arrivo: spazio anche per un minigioco musicale creato dagli autori di Guitar Hero

L'evento Big Bang ha avuto inizio con una meteora che, colpendo la mappa di gioco, ha aperto uno squarcio temporale, portando i giocatori dello sparatutto realizzato da Epic Games a muoversi tra le dimensioni e molteplici realtà.

La prima destinazione di questo speciale "multiverso" è stata una riproduzione di Fortnite realizzata con i celebri mattoncini danesi. Si tratta di uno dei tre videogame che, tra pochi giorni, saranno accessibili gratuitamente all'interno del videogioco: in questo caso, i giocatori dello sparatutto potranno vivere una nuova esperienza simile ai giochi di sopravvivenza, facendo attenzione alle numerose insidie che si celano nel mondo (durante l'evento si è intravisto persino un gigantesco drago) e muovendosi tra le ambientazioni realizzate con i mattoncini LEGO sia via terra, sia planando grazie all'aliante. Questa esperienza, chiamata LEGO Fortnite, arriverà il 7 dicembre.

La dimensione successiva ha permesso ai fan dello sparatutto di sfrecciare a bordo di auto simili a quelle di Rocket League, cercando di tagliare il traguardo prima degli avversari sfruttando derapate, potenziamenti temporanei, turbo e tanto altro. La somiglianza con il celebre gioco di Psyonix non è casuale, perché questa esperienza di Fortnite è stata realizzata proprio dal team statunitense in collaborazione con Epic Games. L'esordio del minigioco, chiamato Rocket Racing, è previsto per l'8 dicembre.

La terza e ultima dimensione ha sfruttato la collaborazione con il rapper Eminem per svelare un nuovo progetto realizzato in collaborazione con Harmonix, già autori del celebre Guitar Hero: si tratta di un gioco musicale intitolato Fortnite Festival e che permette di premere dei tasti a tempo di musica per riprodurre nel modo corretto una canzone. Un'esperienza, questa, che dovrebbe espandersi progressivamente con nuovi artisti (come The Weeknd, che farà parte della cerimonia d'apertura) e che, sulla base delle dichiarazioni dello studio, potrebbe anche consentire l'uso della propria musica preferita per divertirsi con gli amici. Fortnite Festival arriverà il 9 dicembre.

Nel frattempo, il Capitolo 5 di Fortnite ha dato il benvenuto a una nuova isola (impreziosita da un treno che attraversa lo scenario, creando nuove opportunità in termini di approccio alla battaglia reale), nuove armi e modifiche, ma soprattutto nuove skin dedicate a personaggi dell'intrattenimento digitale, come Peter Griffin e Solid Snake.