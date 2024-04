Fortnite cresce ancora: il Festival accoglie Billie Eilish

La cantautrice statunitense, infatti, è la protagonista della Stagione 3 di Fortnite Festival, che sarà disponibile fino a metà giugno con nuovi contenuti e ricompense da sbloccare una canzone dopo l'altra.

Billie Eilish porta con sé tre nuove tracce che resteranno disponibili per tutta la durata della stagione ("All the Good Girls Go to Hell", "Happier Than Ever - Edit" e "Therefore I Am"), in aggiunta a quattro tracce che possono essere sbloccate partecipando al festival: oltre a "Oxytocin" della stessa star classe 2001, c'è spazio per "Maps" dei Maroon 5, "Friday I'm in Love" dei The Cure e "Youngblood" dei 5 Seconds of Summer.

La presenza di Billie Eilish era già trapelata nelle scorse ore, quando una tabella di marcia con i potenziali contenuti in arrivo nel 2024 è comparsa in rete: a giudicare dall'immagine, Epic Games avrebbe in programma numerose iniziative fino al mese di dicembre, con l'arrivo di artisti come Snoop Dogg, Karol G e persino i Metallica sul Festival, nuovi contenuti a tema Marvel in una stagione che coinvolgerebbe anche i Fantastici 4, l'arrivo di Jack Sparrow da Pirati dei Caraibi e alcune novità a tema LEGO Star Wars.

Tanta carne al fuoco per un gioco che sembra non conoscere momenti di stanchezza e che continua a crescere senza sosta grazie a un impegno davvero encomiabile da parte del team di Epic Games, sempre pronto a supportare l'ecosistema del suo battle royale con iniziative fuori dal comune.