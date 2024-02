2K Sports punta sul calcio virtuale: prime indiscrezioni su FIFA 2K25

È trascorso più di un anno da quando FIFA ed Electronic Arts hanno deciso di interrompere la partnership trentennale che ha dato vita a uno dei franchise di maggior successo nella storia dei videogiochi: l'organo calcistico internazionale avrebbe finalmente stretto un nuovo accordo per far proseguire il brand sportivo dopo la rottura con EA, con 2K Sports che sarebbe pronta a raccogliere il testimone con FIFA 2K25 .

Le indiscrezioni parlano di un accordo tra la federazione guidata da Gianni Infantino e la divisione di Take-Two Interactive incentrata sul panorama sportivo, che si troverebbe tra le mani un nuovo brand di grandissimo peso su cui puntare per l'espansione del suo catalogo.

Il passaggio di consegne sarebbe ormai pronto per essere ufficializzato, con 2K Sports che si occuperebbe di gestire il nuovo marchio FIFA 2K nei prossimi anni per lottare ad armi pari con EA Sports FC, franchise che Electronic Arts ha creato da zero partendo dalle solide basi accumulate nei trent'anni trascorsi in compagnia della serie FIFA.

Il titolo sportivo di Take-Two potrebbe essere presentato nel corso dell'estate e dovrebbe vedere la luce il prossimo anno, ma al momento non ci sono indicazioni sul possibile team di sviluppo a cui è stato affidato il progetto: con Visual Concepts che, oltre alla serie NBA 2K, si è occupata anche di WWE 2K e del recente LEGO 2K Drive, è possibile che Take-Two abbia deciso offrire a un altro team le redini della produzione.

Al di là del team che sarà incaricato di realizzare il nuovo franchise, l'accordo tra FIFA e Take-Two andrà nuovamente a sconvolgere gli equilibri del panorama sportivo videoludico, con Electronic Arts (EA Sports FC) e Konami (eFootball) che si troveranno dunque a competere con un nuovo protagonista di rilievo in attesa di scoprire come sarà il progetto UFL sponsorizzato da Cristiano Ronaldo.

Per 2K Sports, si tratterebbe di un altro colpo importantissimo dopo il recente annuncio di Top Spin 2K25, che segnerà il ritorno della celebre serie tennistica dopo un'assenza che sembrava interminabile.