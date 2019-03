FIFA 19 Ultimate Team: il “gallo” Belotti canta ancora!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 26 - Dopo gli innumerevoli exploit di Gianluigi Donnarumma (89) è tempo di cambiare: è il turno di Bernd Leno (86), portiere dell'Arsenal. Il tedesco dei gunners piace per il controllo di palla (4 stelle nell'utilizzo del piede debole!) e per la tempestività nelle uscite sui cross meno per la quotazione (30.000 crediti): con la metà dei crediti è possibile acquistare due ottimi portieri come Alisson (85) ed Ederson (86). Da consigliare “solo” agli irriducibili tifosi dell'Arsenal.



La difesa è roccia allo stato puro: il trio Nathan Aké (82)/Pepe (86)/Nico Elvedi (81) promette solidità, gioco aereo e tackle in quantità industriale. Dei tre il più “roccioso” è senza dubbio il portoghese Pepe (ex Beşiktaş e Real Madrid) che sfiora i 40.000 crediti, mentre l'olandese Aké può essere una soluzione interessante per chi cerca un centrale per meno di 20.000 crediti. Non è niente male lo svizzero Elvedi che ha il pregio di costare relativamente poco (solo 14.000 crediti).



Il centrocampo ripropone un grande campione come Lucas Biglia (84) e una giovane stella come Julian Brandt (86) pronti a innescare sulle fasce due razzi come Raheem Sterling (90) e Nicolas Pépé (87). Il centrocampista del Milan offre geometrie interessanti e una buona copertura per poco più di 20.000 crediti: purtroppo, la carta nera proposta da EA non rende giustizia alle doti di tiratore dell'argentino (anche nei calci piazzati). Il talentuoso playmaker del Bayer Leverkusen impressiona in questa nuova versione: non solo passaggi, dribbling ma anche tiri per un centrocampista estremamente versatile (è possibile farlo svariare su tutto il fronte offensivo).