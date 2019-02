FIFA 19: EA Sports rimuove Emiliano Sala per evitare speculazioni

In seguito alla tragica scomparsa di Emiliano Sala, Electronic Arts ha fatto sapere che il calciatore sarà rimosso dal videogioco FIFA 19 per evitare speculuazioni sul prezzo della sua carta Ultimate Team:



"Alla Community di Fifa, siamo addolorati dalla scomparsa di Emiliano Sala. Nel rispetto della sua memoria, abbiamo preso le seguenti decisioni: Sala sarà rimosso dalla squadra FC Nantes nel gioco, i suoi oggetti FUT non saranno più disponibili nei pacchetti e il loro prezzo sarà fissato in maniera permanente al loro attuale valore. Esprimiamo nuovamente la nostra vicinanza alla sua famiglia, al Cardiff City, al FC Nantes e ai suoi fan di tutto il mondo".



In FIFA, grazie alla modalità Ultimate Team, è possibile creare la propria squadra selezionando giocatori con delle apposite carte, che si ottengono sbustando pacchetti virtuali o acquistandole singolarmente con denaro reale. È poi possibile scambiare le carte ottenute con una casa d'aste interna.



La software house ha quindi deciso di agire immediatamente per evitare macabre rivendite e ripetere quanto accaduto lo scorso anno con Davide Astori, che però non era stato completamente rimosso dal gioco su richiesta della Fiorentina.