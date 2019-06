Field of Glory: Empires omaggia le civiltà antiche con un trailer in... latino

Quando manca poco al debutto di Field of Glory: Empires , il nuovo strategico a sfondo storico sviluppato da Slitherine , la software house ha pubblicato un nuovo trailer per l'atteso videogioco in arrivo su PC. Un trailer decisamente particolare, realizzato interamente in latino , audio compreso: si tratta di un omaggio da parte degli sviluppatori a una delle civiltà più importanti incluse nella campagna del nuovo progetto.

Slitherine, che aveva annunciato il gioco lo scorso novembre dal sito UNESCO di Brescia ai piedi della statua di Giove nel Tempio Imperiale, intende fare una promessa ai fan dello strategico. "Se Field of Glory: Empires venderà più di 250mila copie, pubblicheremo una versione del gioco totalmente in latino! VAE VICTIS!", commenta il marketing director Marco Minoli.



In attesa di scoprire se l'azienda riuscirà nell'impresa, non resta che godersi il primo trailer nella storia dei videogiochi a essere realizzato in latino.