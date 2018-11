Ferrari: "La PlayStation è un nostro competitor"

Parlando dell'audience e gli appassionati di Formula 1, Maurizio Arrivabene, capo della scuderia Ferrari, ha riflettuto sulla continua crescita di interesse e il conseguente fatturato degli eSport, le competizioni a base di videogiochi che da anni spopolano in tutto il mondo (e hanno conquistato anche Michael Jordan).



"I nostri competitor, e questa è una mia opinione personale, sono le PlayStation", ha affermato Arrivabene accorpando tutto il movimento nominando il brand di casa Sony, quello più presente sul mercato al momento.



"Evidentemente dobbiamo cambiare la nostra mentalità e concentrarci sui nostri concorrenti. Abbiamo a disposizione un'offerta più ampia di intrattenimento e dobbiamo guardare a tutto, non solo a certi sport. Le PlayStation sono un nostro concorrente? Secondo me, sì. Cosa dobbiamo fare per batterle? Qualcosa di più interessante, probabilmente. Oggi l'offerta è più grande di molti anni fa".



Quella di Arrivabene non è un’opinione nuovissima: già nel 1999, Ken Kutaragi, all'epoca responsabile di PlayStation, non era interessato a individuare un singolo concorrente della sua azienda, perché in realtà la vera sfida era conquistare il tempo libero dedicato a tutte le attività ricreative degli eventuali acquirenti.