Fatal Fury accoglie Cristiano Ronaldo: la stella portoghese sarà nel videogame

Cristiano Ronaldo torna nei videogiochi: il calciatore ha pubblicato un video sui suoi canali social, annunciando un'iniziativa che lo vedrà legarsi a SNK per il prossimo capitolo della storica saga di picchiaduro Fatal Fury, intitolato City of the Wolves. Difficile stabilire se il calciatore collaborerà con l'azienda giapponese per creare oggetti virtuali da proporre nel videogame, o se si tramuterà in un vero e proprio "lottatore".