Fallout 76: server e personaggi… in mutande

Come spesso accade con i giochi online, che richiedono un periodo di assestamento dei server prima di funzionare senza intoppi, anche Fallout 76 sta avendo problemi di disconnessione per la troppa affluenza nel giorno di lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Stando alle segnalazioni sui forum ufficiali del gioco e su Twitter, infatti, molti utenti si sarebbero visti improvvisamente disconnessi senza un apparente motivo. Gli sviluppatori, intanto, hanno dichiarato di essere a conoscenza del problema e di essere già al lavoro per risolverlo.



La cosa divertente, però, è che i giocatori disconnessi appaiono agli altri utenti completamente immobili e in mutande per via di un bug che sta già facendo ridere il popolo di internet.