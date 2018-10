Fallout 76: confermato il doppiaggio in italiano

Ci sono delle gustose novità per gli appassionati del Bel Paese in attesa di Fallout 76: Bethesda ha confermato che il gioco sarà completamente in italiano.



Vista la natura online del titolo, in molti temevano che non sarebbe stato doppiato, ma solo sottotitolato nella nostra lingua e, invece, gli sviluppatori l'hanno inserita insieme all'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo e il giapponese.



Fallout 76, primo capitolo della storica saga di GDR completamente connesso a internet, sarà disponibile dal 14 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ve ne abbiamo parlato recentemente perché era il sogno di un bambino malato di cancro.