Fallout 76 cambia rotta: per giocare in mondi privati servirà un abbonamento mensile

In un momento di particolare calma nel mondo di Fallout 76 , Bethesda ha annunciato un nuovo servizio in abbonamento per gli amanti del suo gioco di ruolo, che consentirà loro di creare un server privato per giocare in compagnia di altri amici in un mondo non popolato da altri giocatori sconosciuti.

L'abbonamento si chiamerà Fallout 1st e sarà disponibile in due varianti (mensile e annuale) per offrire contenuti esclusivi, come i mondi privati. L'utente abbonato potrà invitare al suo server sette giocatori, mantenendo le stesse dinamiche di gioco della modalità Avventura. In questi server, tuttavia, sono ammessi solo personaggi già creati in precedenza.

Gli abbonati al servizio Fallout 1st riceveranno dei bonus mensili di 1.650 atomi, sconti esclusivi nel negozio atomico e una cassa di rottami privata, al cui interno potranno conservare i propri oggetti per lasciare dello spazio nel deposito, grazie alla sua capienza illimitata. L'abbonamento include inoltre la cosiddetta Tenda di Sopravvivenza, che permette di accedere a diverse funzioni anche durante l'esplorazione.

La mossa di Bethesda ha fatto certamente discutere i fan, tuttavia considerando il costo di un server privato, la spesa (poco più di cento euro per un singolo anno) risulta comprensibile. Resta da vedere quanti appassionati del gioco di ruolo saranno disposti a un ulteriore esborso per vivere il mondo di Fallout 76 in compagnia dei propri amici.

