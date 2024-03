F1 24, Daniel Ricciardo sfreccia nel videogioco della Formula 1

Il pilota della scuderia Racing Bulls diventa il nuovo testimonial del videogioco sportivo di Electronic Arts, in uscita a maggio su PC e console

Si avvicina il momento della presentazione ufficiale di F1 24 , nuova edizione del popolare videogioco sportivo di Codemasters ed Electronic Arts : nelle scorse ore, la software house ha mostrato un nuovo video che conferma la collaborazione con Daniel Ricciardo , pilota classe 1989 della scuderia Racing Bulls che sarà il nuovo testimonial ufficiale del simulatore di guida in uscita a maggio su PC, PlayStation e Xbox.

Con un video pubblicato sul canale Instagram di Ricciardo, lo studio britannico ha annunciato la partnership dedicata al nuovo videogioco ufficiale dedicato al mondo della Formula 1 che arriverà tra qualche settimana.

Nel video, si vede Ricciardo sul set allestito da Electronic Arts per la presentazione ufficiale di F1 24, prevista per il prossimo mese, prima che il pilota cresciuto nel vivaio di Red Bull ceda alla tentazione di "rubare" una copia di F1 24 e dirigersi nella sua roulotte per giocare prima di chiunque. Il simpatico siparietto viene prontamente interrotto quando Ricciardo viene contattato dai responsabili dello studio e costretto a restituire la "refurtiva".

Si tratta di un piccolo antipasto di ciò che Codemasters ed Electronic Arts stanno preparando per la presentazione completa di F1 24, prevista per il mese di aprile in vista del debutto ufficiale su PC, PlayStation e Xbox fissato al 31 maggio.