Giappone: videogiochi ed eSports avranno un futuro nelle Olimpiadi, secondo un sondaggio

Le Olimpiadi di Parigi si sono concluse tra colpi di scena e grandi imprese capaci di lasciare senza fiato il pubblico di tutto il mondo. Tra questi non mancano gli amanti dei videogiochi, che sperano prima o poi di vedere anche gli eSports entrare di diritto tra le discipline in gara. Secondo un sondaggio condotto in Giappone, sembra che proprio i giovani del Sol Levante siano tra coloro che più appoggiano l'idea.