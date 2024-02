Enotria: The Last Song rinviato per "colpa" di Elden Ring, il videogame italiano non uscirà a giugno

Shadow of the Erdtree, l'espansione del gioco di ruolo di From Software, ha spinto lo studio milanese a rinviare il suo "soulslike" che attinge a piene mani al folclore del Bel paese

Jyamma Games alza bandiera bianca: dopo aver atteso a lungo per svelare la data di lancio del suo videogame Enotria: The Last Song , lo studio italiano ha deciso di rinviare l'uscita del suo progetto in seguito all'annuncio di Shadow of the Erdtree , prima espansione del gioco di ruolo Elden Ring che, per uno strano scherzo del destino, continuerà l'avventura dei Senzaluce nello stesso giorno di Enotria: il 21 giugno .

La data ufficiale di Enotria: The Last Song, nome definitivo del videogame tutto italiano conosciuto inizialmente con il nome di Project Galileo, si era fatta attendere a lungo: il gioco di ruolo dello studio milanese Jyamma Games sarebbe dovuto arrivare sul mercato il prossimo 21 giugno se, nel frattempo, non si fosse messa in mezzo una certa From Software.

La software house giapponese, infatti, ha mostrato proprio nelle scorse ore il primo filmato dell'espansione di uno dei giochi più significativi di questa generazione, spingendo il team del Bel paese a fare un passo indietro e a studiare una nuova finestra di lancio per un progetto che, a conti fatti, competerebbe con un videogame talmente rilevante da polarizzare le attenzioni di chi ama questo genere di prodotti senza alcuna possibilità di farsi notare.

Con un messaggio sul canale Discord ufficiale di Enotria: The Last Song, il team lombardo ha annunciato che il gioco di ruolo sarà rinviato per evitare il confronto impietoso con la nuova espansione di Elden Ring, con una nuova data di lancio che sarà condivisa con un trailer previsto il 21 marzo, durante la prossima edizione dell'evento digitale Future Game Show.

"Volevo ringraziare i giocatori e content creator che ci hanno supportato durante il lancio del nostro ultimo trailer", ha dichiarato Giacomo Greco, amministratore delegato di Jyamma Games. "Sappiamo perfettamente che lanciare il nostro gioco lo stesso giorno di Elden Ring [Shadow of the Erdtree] sarebbe un suicidio commerciale, per il nostro gioco così come per qualsiasi altro titolo. Per questo motivo, abbiamo deciso di prendere una direzione differente e rinviare il gioco. Il 21 marzo sveleremo il nostro nuovo trailer di gioco e in quella occasione sveleremo la nuova data di lancio del nostro gioco".

Greco promette "grandi sorprese" da comunicare lo stesso giorno, dimostrando di non aver perso l'entusiasmo nonostante il rinvio del suo progetto a pochissimi giorni dall'annuncio della data di lancio. Per Enotria: The Last Song, un gioco di ruolo che si ispira proprio al genere reso celebre da From Software con Demon's Souls, la trilogia di Dark Souls e altri titoli del calibro di Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, un rinvio potrebbe essere una buona occasione per ritagliarsi uno spazio di rilievo in un genere particolarmente difficile.

Dal canto suo, la produzione italiana può vantare il fascino del Bel paese, un'ambientazione più solare rispetto alle atmosfere cupe tipiche di questi giochi e alcune meccaniche originali per cercare di farsi notare in un mercato certamente ricco di rivali agguerriti.