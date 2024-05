Enotria: The Last Song tarda ancora: nuovo rinvio per il videogioco italiano

Brutte notizie per coloro che attendevano con ansia Enotria: The Last Song , nuovo videogioco di ruolo realizzato dal team milanese di Jyamma Games.

Si tratta dell'ennesima variazione per la data di lancio di Enotria: The Last Song, conosciuto precedentemente con il nome "Project Galileo": solo qualche settimana fa, infatti, il team di sviluppo aveva annunciato un rinvio rispetto alla finestra di lancio originale per evitare di competere con un peso massimo come Elden Ring.

Il gioco di ruolo era infatti previsto per il 21 giugno, ma è stato rinviato per evitare un "suicido commerciale" a ridosso della pubblicazione dell'attesissima espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring, in sviluppo presso gli studi di From Software e prevista per il prossimo mese. Lo studio milanese aveva dunque optato per un rinvio al 21 agosto, rinunciando temporaneamente alla versione Xbox per cercare di pubblicare immediatamente le edizioni per PC e PlayStation 5. Ora, in occasione della presentazione di un nuovo video da ben 15 minuti dedicato alle meccaniche di gioco, lo studio ha ufficializzato lo slittamento al mese di settembre.

Non è chiaro se il nuovo rinvio sia legato all'uscita nello stesso periodo di un altro progetto simile, il videogioco di ruolo cinese Black Myth: Wu Kong, oppure alla volontà da parte di Jyamma Games di pubblicare simultaneamente tutte e tre versioni nella stessa data, ma l'azienda ha confermato che il progetto basato sul folclore italiano debutterà il 19 settembre senza ulteriori ritardi sulla tabella di marcia. Per farsi "perdonare", gli sviluppatori proporranno una demo gratuita con otto ore di contenuti: questa versione arriverà il 22 maggio su PC e PlayStation 5, mentre non ci sono indicazioni sulla possibile versione Xbox.