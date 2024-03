Enotria: The Last Song slitta ad agosto: il videogioco italiano "rinuncia" a Xbox

Dopo aver rimandato l'uscita per evitare il confronto con Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il team Jyamma Games conferma la data finale del suo videogame

È arrivata in occasione del Future Games Show 2024 la conferma della nuova data di lancio di Enotria: The Last Song , promettente gioco di ruolo creato dal team milanese Jyamma Games: dopo il rinvio delle scorse settimane , avvenuto per evitare un confronto impietoso con l'imminente espansione di Elden Ring , lo studio italiano ha annunciato che la sua opera prima arriverà sul mercato il 21 agosto, ma solo su PC e PS5 .

Il progetto della software house guidata da Giacomo Greco, infatti, non uscirà più su Xbox Series X/S come precedentemente annunciato, una decisione che il team di sviluppo ha preso al fine di garantire la migliore esperienza possibile su computer e sull'ammiraglia di Sony.

Dopo il rinvio causato dall'annuncio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il nuovo trailer di Enotria: The Last Song ha confermato che il soulslike ambientato nel Bel paese arriverà con due mesi di ritardo rispetto alle previsioni originali. Lo studio, però, ha preferito accantonare lo sviluppo della versione per le due console di ultima generazione di Microsoft, così da concentrarsi sull'ottimizzazione dell'esperienza ludica su PC e PlayStation 5.

Versioni, queste ultime, che potranno contare su una demo distribuita gratuitamente prima della pubblicazione sul mercato, al fine di stimolare chi ama il genere creato da From Software a dare una chance alla produzione nostrana.

Gli sviluppatori, intanto, hanno fornito qualche indicazione in più sui contenuti che faranno parte del videogioco di ruolo, che potrà contare su tre ambientazioni esplorabili basate sul folclore italiano, trenta maschere indossabili dal protagonista per alterare il sistema di combattimento e numerose combinazioni differenti tra equipaggiamenti e magie, che daranno vita a un'esperienza da oltre quaranta ore tra storia principale e missioni secondarie.

Numeri interessanti per un team impegnato per la prima volta in un progetto di simile portata, e che tenterà di "aggredire" un mercato particolarmente competitivo reduce da un capolavoro come Elden Ring e dalla sua espansione, prevista il 21 giugno su PC e console.