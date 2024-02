Elden Ring torna a giugno con Shadow of the Erdtree

Si è fatto attendere più del previsto, ma alla fine il nuovo trailer di Elden Ring ha dato agli amanti del gioco di ruolo di From Software ciò che desideravano ormai da tempo: una data per l'attesissima espansione Shadow of the Erdtree .

La conferma è arrivata al termine del nuovo trailer di Shadow of the Erdtree, promesso nelle scorse ore da Bandai Namco e From Software: l'espansione arriverà il 21 giugno su PC, PlayStation e Xbox.

Il trailer presenta alcune delle nuove insidie che sarà possibile affrontare nell'Interregno, il mondo fantasy del gioco di ruolo creato in collaborazione con George R.R. Martin: si nota la presenza di nemici inediti, di boss che sarà necessario sconfiggere in feroci duelli e soprattutto di Miquella, uno dei personaggi certamente più affascinanti della mitologia creata dalla software house guidata da Hidetaka Miyazaki.

L'espansione offrirà una nuova area da esplorare chiamata Terra delle Ombre, caratterizzata da dungeon nascosti, segreti da scoprire e, chiaramente, nuove armi ed equipaggiamenti da sbloccare per rendere il proprio personaggio sempre più potente: si tratta di una zona mai vista nell'immaginario fantasy creato da From Software che, come da tradizione dei titoli della casa nipponica, sarà connessa all'Interregno esistente al fine di mantenere sempre elevato il senso di scoperta che tanto è stato apprezzato dagli utenti.

Shadow of the Erdtree arriverà a oltre due anni dal lancio del gioco di ruolo originale, ma promette di continuare a espandere la mitologia dei Senzaluce narrando la storia di Miquella e le origini dell'Albero Madre, il luogo in cui la divina Marika giunse per la prima volta e che, in seguito all'intervento del letale Messmer, fu arso dalle fiamme dando vita alle Terre delle Ombre.

Una premessa, questa, perfettamente in linea con lo spirito cupo e criptico di Elden Ring, in attesa di scoprire quali altre sorprese ha preparato lo studio per questa nuova avventura.