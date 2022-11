Ecco il visore VR che uccide chi muore nel videogioco: la nuova idea di Palmer Luckey

A sostenere tale tesi è stato Palmer Luckey , creatore di Oculus VR, che ha svelato come usando il suo nuovo visore per la realtà virtuale si possa perdere la vita nella realtà in caso di morte nel videogioco .

Luckey ha dichiarato che il dispositivo è stato ispirato da Sword Art Online, la serie di romanzi giapponesi trasformata in anime, in cui i giocatori sono intrappolati in un gioco di ruolo online in cui morire durante la partita si ripercuote nel mondo reale a causa del visore "NerveGear" che indossano.

Luckey ha lanciato Oculus nel 2012, prima di venderlo a Facebook nel 2014 per due miliardi di dollari. Durante il suo mandato al timone, ha creato Oculus Rift e altre tecnologie VR che ora sono alla base della grande scommessa dell'azienda, oggi conosciuta come Meta, sul metaverso. "L'idea di legare la vita reale al proprio avatar virtuale mi ha sempre affascinato: si alza immediatamente la posta in gioco al massimo livello e si costringono le persone a ripensare radicalmente il modo in cui interagiscono con il mondo virtuale e con i giocatori al suo interno", ha scritto Luckey in un post sul suo blog.

IGN

Palmer, che ha lasciato Oculus nel 2017 e ha fondato un'azienda appaltatrice militare ad alta tecnologia chiamata Anduril Industries, ha precisato di essere al lavoro su una versione reale del NerveGear, ma di aver interrotto i lavori a metà strada. "La cattiva notizia è che finora ho capito solo metà di ciò che serve, ovvero la parte che rende il visore effettivamente in grado di uccidere", ha scritto lo sviluppatore. "L'altra metà dell'equazione in grado di rendere il visore perfetto è ancora ben lontana dall'essere completata".

Luckey ha spiegato che il dispositivo è collegato a "tre cariche esplosive", connesse a un fotosensore a banda stretta in grado di rilevare quando lo schermo lampeggia di rosso a una frequenza specifica. "Quando viene visualizzata una schermata di Game Over, le cariche esplodono, distruggendo istantaneamente il cervello dell'utente", ha detto.

Ovviamente si tratta solo di una provocazione bella e buona costruita ad arte dallo sviluppatore. "Solo il pensiero e la minaccia di andare incontro a conseguenze irreversibili rendono un gioco appetibile e reale per i giocatori", ha affermato Luckey, che rappresenta l'ultima personalità dell'industria a proporre provocazioni di questo genere.

Sono già abbastanza noti al settore videoludico altri tentativi di "alzare la posta in gioco per i giocatori": nel 2001, in Germania, un'installazione artistica intitolata "PainStation" aveva già messo in guardia i giocatori che perdevano una partita a Pong di prestare attenzione a "sensazioni come calore, pugni ed elettroshock di durata variabile" e che la partita sarebbe terminata solo quando il giocatore avesse ritenuto che il dolore fosse troppo forte da sopportare.

Nello stesso anno, il "Tekken Torture Tournament" aveva visto 32 partecipanti giocare al popolare gioco di combattimento Tekken 3 indossando delle fasce da braccia che davano loro "scosse elettriche non letali" in corrispondenza delle ferite subite dai loro personaggi sullo schermo. Sembra dunque che, a distanza di anni, la musica non sia cambiata: solo il giudizio dei giocatori può rendere effettivamente innocui questi dispositivi.

