FC 25, ecco i migliori calciatori: regna Mbappé, anche un italiano in classifica

Per trovare la prima (e unica) star del campionato italiano, insomma, tocca aspettare la dodicesima posizione: Lautaro Martinez (89) dell'Inter è infatti l'unico calciatore della Serie A a fare la sua comparsa in classifica, anche se per questione di diritti tra EA e la squadra milanese (che li ha ceduti a Konami e al suo gioco sportivo eFootball) il fuoriclasse argentino comparirà con la casacca della "Lombardia FC" in FC 25.