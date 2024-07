EA Sports FC 25, presentazione imminente: l'uscita potrebbe avvenire a settembre

Il dettaglio senza dubbio più interessante del report di Dealabs riguarda la possibile vetrina scelta da Electronic Arts per la presentazione del suo gioco: vista la partnership tra UEFA e il colosso di Redwood City, infatti, è lecito credere che EA Sports FC 25 possa essere mostrato per la prima volta in occasione della finale dei Campionati europei, che si terrà il 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino.