Goku e Vegeta combattono in Sparking! Zero, il prossimo videogame di Dragon Ball

I due protagonisti del manga creato da Akira Toriyama, comprensibilmente, riceveranno grande spazio nel nuovo picchiaduro creato dalla software house nipponica: degli oltre 160 personaggi presenti nel roster, saranno ben 24 le varianti del personaggio principale e del suo eterno rivale. Niente da fare, per il momento, per la data di lancio, che continua a essere avvolta nel mistero.

Gli amanti dell'opera cartacea e coloro che hanno imparato a conoscere Dragon Ball con anime e film d'animazione potranno prendere il controllo di varie versioni di Goku e Vegeta, ciascuna estrapolata da un momento particolare della storia: dalle versioni "tradizionali" ai Super Saiyan, passando per le trasformazioni più recenti come Super Saiyan God e Blue, ci sarà spazio per tante varianti (e altrettante tecniche) da sperimentare nel nuovo picchiaduro. È lecito credere che le forme che coinvolgono i due protagonisti siano destinate ad aumentare nel tempo, considerando l'assenza delle ultime trasformazioni della serie Super (come Ultra Istinto per Goku e Ultra Ego per Vegeta) e altre versioni viste nella serie GT.

Altrettanto probabile è la presenza della fusione dei due personaggi, anche in questo caso caratterizzata da versioni differenti (la prima, Vegito, ottenuta tramite l'uso degli orecchini Potara; la seconda, Gogeta, tramite la danza della fusione) e più trasformazioni che potrebbero occupare altre decine di slot in un cast di personaggi decisamente enorme.

Nel frattempo, l'azienda ha approfittato dell'evento dedicato a Dragon Ball per svelare l'ultimo contenuto aggiuntivo di Dragon Ball Z: Kakarot, l'avventura con elementi ruolistici che da anni ormai accompagna gli appassionati della saga: l'ultimo DLC del secondo "Season Pass" proporrà la celebre battaglia del 28esimo Torneo Mondiale di arti marziali e segnerà l'introduzione di Ub, reincarnazione di Majin Bu che entrerà a far parte dell'elenco dei personaggi.

Resta da stabilire se Bandai Namco deciderà di interrompere completamente il support post-lancio di Kakarot dopo questa sfilza di contenuti, così da concentrarsi su Sparking! Zero, o se continuerà ad accontentare i fan con nuove avventure ambientate nell'universo immaginato da Toriyama.