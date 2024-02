Disney scommette su Fortnite: 1,5 miliardi di dollari per creare un universo interconnesso

La portata di Fortnite è tale da convincere sempre più aziende a investire nel progetto: è il caso di Disney , che ha svelato un investimento da 1,5 miliardi di dollari per realizzare con Epic Games un universo interconnesso ospitato all'interno dello sparatutto battle royale , in cui troveranno spazio i personaggi di Pixar, Avatar e Star Wars, nonché quelli dei principali brand creati da Marvel e dalla stessa Disney.

Una mossa, quella che ha portato 1,5 miliardi di dollari nelle casse di Epic Games, che rende Disney a tutti gli effetti uno dei maggiori azionisti dello studio e contribuirà con forza alla crescita del "metaverso" di Fortnite.

In attesa del via libera degli enti antitrust, che valuteranno potenziali rischi di una simile mossa e le ripercussioni sul settore dei videogiochi, Disney ed Epic Games hanno condiviso un primo trailer che svela la visione alla base del progetto: uno spazio virtuale interattivo in cui sarà possibile giocare, osservare e trascorrere il tempo libero insieme ai personaggi Disney, Lucasfilm, Marvel e Pixar, dando vita a nuovi crossover che impreziosiranno le storie di franchise del calibro di Avatar, Indiana Jones e Star Wars.

"La nostra nuova, emozionante partnership con Epic Games permetterà ai grandi brand di Disney di entrare nell'incredibile mondo di Fortnite in un modo mai visto prima nel mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento", si legge nel comunicato firmato da Bob Iger, amministratore delegato di Disney. "Quest'azione segna il più grande impegno di sempre di Disney nel mondo dei videogiochi, e offrirà significative opportunità di crescita e ampliamento in futuro. Non vediamo l'ora che i giocatori di tutto il mondo possano esplorare e vivere le nostre storie in un modo completamente nuovo".

Si tratta, se vogliamo, di un'evoluzione alla base del progetto Disney Infinity, esperimento digitale con cui la casa di Topolino aveva già cercato di costruire un universo interattivo e cavalcare al tempo stesso l'onda dei cosiddetti "toys-to-life", offrendo ai fan delle statuette dedicate ai personaggi Disney, Marvel e Star Wars per creare esperienze interattive. Non ci saranno giocattoli da acquistare in questo caso, ma la filosofia di un "metaverso" in cui ospitare le icone più rappresentative controllate dal gigante statunitense.

Ci vorranno mesi per vedere in azione i primi effetti di questa partnership, ma è lecito credere che Fortnite possa diventare un "contenitore" in cui trovare nuovi videogiochi di portata ridotta o esperimenti creativi basati sugli eroi Marvel, sui personaggi Disney, sulle leggende di Star Wars o sui mondi fantastici di Avatar e Pixar: la sensazione è che l'azienda voglia sfruttare la stessa strategia di team come LEGO, Psyonix e Harmonix per creare dei veri e propri giochi da vivere nel titolo di Epic Games, poco importa se lontani dalle meccaniche di gioco dello sparatutto battle royale.